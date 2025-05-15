Мэр Новочеркасска отверг обвинения в получении взятки на 8 млн рублей

По версии следствия, Лысенко получил взятку в виде земельного участка и услуг по строительству жилого дома. Взамен он способствовал включению школы, возводимой предпринимателем, в региональную программу развития территорий за счет бюджета. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Также фигурантом стал подчиненный мэра, обвиняемый в посредничестве (ст. 291.1 УК РФ).
Лысенко настаивает на своей невиновности. Его защита, вероятно, будет оспаривать доводы следствия в ходе судебного процесса. Решение об избрании меры пресечения ожидается в ближайшее время.