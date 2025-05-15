Мэр Новочеркасска отверг обвинения в получении взятки на 8 млн рублей

Глава Новочеркасска Юрий Лысенко не признал вину в получении взятки в размере более 8 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя на заседании Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, где решается вопрос об аресте мэра на два месяца.