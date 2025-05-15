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Мэр Новочеркасска отверг обвинения в получении взятки на 8 млн рублей

Глава Новочеркасска Юрий Лысенко не признал вину в получении взятки в размере более 8 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя на заседании Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, где решается вопрос об аресте мэра на два месяца.

Источник: администрация Новочеркасска

По версии следствия, Лысенко получил взятку в виде земельного участка и услуг по строительству жилого дома. Взамен он способствовал включению школы, возводимой предпринимателем, в региональную программу развития территорий за счет бюджета. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Также фигурантом стал подчиненный мэра, обвиняемый в посредничестве (ст. 291.1 УК РФ).

Лысенко настаивает на своей невиновности. Его защита, вероятно, будет оспаривать доводы следствия в ходе судебного процесса. Решение об избрании меры пресечения ожидается в ближайшее время.