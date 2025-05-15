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В селе Георгиевка Кинельского района произошел пожар в бане, есть погибший

15 мая 15:35 в селе Георгиевка Кинельского района Самарской области произошел пожар в бане.

15 мая 15:35 в селе Георгиевка Кинельского района Самарской области произошел пожар в бане. На место происшествия были направлены силы пожарно-спасательных частей № 14 и № 107, а также сотрудники линейной производственно-диспетчерской станции «Георгиевка».

Прибывшие специалисты зафиксировали площадь возгорания в 16 квадратных метров. Пожар был локализован в 16:02, полностью ликвидирован в 16:10. На месте происшествия обнаружен погибший.

В тушении пожара участвовали 10 сотрудников и использовалась 3 единицы техники.

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