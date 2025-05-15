В селе Георгиевка Кинельского района произошел пожар в бане, есть погибший

15 мая 15:35 в селе Георгиевка Кинельского района Самарской области произошел пожар в бане. На место происшествия были направлены силы пожарно-спасательных частей № 14 и № 107, а также сотрудники линейной производственно-диспетчерской станции «Георгиевка».