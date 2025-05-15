В Самарской области грузовик 2824 Ij выехал на встречку и влетел в Mitsubishi

В Самарской области произошло очередное ДТП. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Как стало известно, 22-летний мужчина за рулем грузового автомобиля решил обогнать следующую впереди машину, выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi.
При аварии пострадали водитель грузовика, водитель легковушки и его пассажир.
На данный момент правоохранители проводят мероприятия по установке всех деталей ДТП.
Недавно мы писали о смертельной аварии, которая также произошла в самарском регионе.
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