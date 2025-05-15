Следователи в Челябинске изъяли 1500 электросамокатов

В Челябинске следственный комитет изъял более полутора тысяч электросамокатов. Как оказалось, на кикшеринговые сервисы завели уголовное дело из-за небезопасной работы. По данным следствия, компании не обеспечили нужного уровня контроля, и с начала сезона пострадали больше 133 человек, в том числе 57 детей.