Следователи в Челябинске изъяли 1500 электросамокатов

В Челябинске следственный комитет изъял более полутора тысяч электросамокатов. Как оказалось, на кикшеринговые сервисы завели уголовное дело из-за небезопасной работы. По данным следствия, компании не обеспечили нужного уровня контроля, и с начала сезона пострадали больше 133 человек, в том числе 57 детей.
— Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору), — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.
Следователи уже начали допросы, изучают документы и назначили экспертизы скутеров. Ведомство подчеркивает: пока не будет полной уверенности в безопасности, на улицы техника не вернется.