Жительницу Башкирии, которая вооружилась гранатами и ограбила два офиса микрозаймов, заключили под стражу

В Уфе заключили под стражу жительницу Башкирии, которая вооружилась гранатами и ограбила два офиса микрозаймов. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Напомним, 39-летняя жительница Благоварского района действовала под давлением телефонных мошенников. Неизвестные, представившись курьерами, выманили у нее код из SMS, а затем под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и даже ФСБ, убедили, что на ее имя оформляют кредиты. Под давлением аферистов она не только отдала все свои сбережения, но и обманула собственную мать, выманив у нее 300 тысяч рублей.
Кульминацией стала серия ограблений: вооруженная страйкбольными гранатами, которые ей велели купить мошенники, женщина совершила нападения на две финансовые организации в Уфе, похитив в общей сложности более 124 тысяч рублей. Подозреваемая была задержана в тот же день.
Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя и постановил заключить женщину под стражу на два месяца — до 14 июля. Постановление еще не вступило в законную силу.
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