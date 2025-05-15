Пожизненно осужденный из Башкирии сознался в еще одном убийстве. Житель Бирского района, осужденный за убийство трех человек, пролил свет на исчезновение женщины в 2013 году.
Бирский межрайонный суд признал 48-ленего жителя Бирска виновным в убийстве женщины, совершенном в 2013 году. Было установлено, что в июне 2013 года в правоохранительные органы поступило заявление от женщины об исчезновении ее 32-летней дочери. Несмотря на проведенный комплекс следственных действий, установить местонахождение и обстоятельств ее исчезновения на тот момент не удалось.
«Расследование уголовного дела было возобновлено в 2025 году после получения явки с повинной от осужденного, убившего троих человек, отбывающего пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима в Оренбургской области, известной как “Черный дельфин”. Мужчина сообщил о своей причастности к исчезновению женщины», — сообщили в следкоме по РБ.
В ходе проверки показаний фигуранта уголовного дела на берегу Белой в районе Бирска были обнаружены фрагменты скелета, прикрытые ветками. По результатам проведенных молекулярно-генетической и ситуационной медико-криминалистической экспертиз удалось установить личность погибшей и причину смерти.
Выяснилось, что осужденный в 2013 году подрабатывал частным извозом. В селе Емашево в его автомобиль села 32-летняя женщина. По дороге они разговорились и решили вместе выпить. Во время распития спиртного поссорились и мужчина задушил пассажирку ее платком. Скрывая следы преступления, он оставил тело на берегу реки, рассчитывая, что его унесет течением.
Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Этот срок прибавился к его пожизненному сроку, который он должен отбывать в исправительной колонии особого режима.