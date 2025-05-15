Пожизненно осужденный из Башкирии сознался в еще одном убийстве

Бирский межрайонный суд признал 48-ленего жителя Бирска виновным в убийстве женщины, совершенном в 2013 году. Было установлено, что в июне 2013 года в правоохранительные органы поступило заявление от женщины об исчезновении ее 32-летней дочери. Несмотря на проведенный комплекс следственных действий, установить местонахождение и обстоятельств ее исчезновения на тот момент не удалось.