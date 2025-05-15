Главу администрации Новочеркасска отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко. Эту информацию 15 мая подтвердили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.
— По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в СК.
По данным объединенной пресс-службы судов региона, срок предварительной меры пресечения — до 13 июля 2025 года включительно.
Напомним, чиновника задержали по подозрению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, в 2024 году глава администрации при участии своего подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве взятки были оказаны услуги по строительству жилого дома. Общая стоимость подкупа оценили более чем в 8 млн рублей.
Предварительно, застройщик пытался договориться о получении бюджетных денег на возведение школы в пределах жилищного строительства, а также надеялся, что его проект включат в программу комплексного развития территорий.
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