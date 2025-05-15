Мэра Новочеркасска арестовали по делу о взятке

В отношении мэра Новочеркасска возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По ней главе города грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении сотрудника администрации Юрия Лысенко также возбудили дело о посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Его имя следствие не называет.