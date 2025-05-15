В Уфе заключили под стражу грабительницу офисов микрозаймов

Ходатайство следователя об избрании меры пресечения рассмотрено Советским районным судом столицы.
По версии следствия, 13 мая женщина зашла в офис микрозаймов и, угрожая сотруднику оружием, похитила более 24 тысяч рублей. Затем она отправилась в другой подобный магазин, откуда унесла 167 рублей.
Грабительница останется за решёткой до 14 июля этого года. Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, женщина грабила офисы микрозаймов под давлением мошенников. МВД предупреждает, что данный случай показывает, как мошенники могут заставить человека совершить преступление. Но важно помнить, что даже под давлением ответственность остаётся на исполнителе.