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Мать с ребенком спасли при пожаре в Минске

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Минске работники МЧС спасли мать с ребенком. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня на номер 112 от очевидца поступило сообщение о дыме из окна столичной квартиры по ул. Берута. К месту вызова были направлены подразделения МЧС. Выяснилось, что в квартире на пятом этаже загорелся диван. Работники МЧС вывели на свежий воздух соседей сверху: мать и ее 13-летнюю дочь. После осмотра работниками скорой помощи их отпустили домой.

Когда возгорание было ликвидировано, за медицинской помощью обратилась хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание. Ее госпитализировали.

Причина происшествия устанавливается.