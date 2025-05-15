Мать с ребенком спасли при пожаре в Минске

Сегодня на номер 112 от очевидца поступило сообщение о дыме из окна столичной квартиры по ул. Берута. К месту вызова были направлены подразделения МЧС. Выяснилось, что в квартире на пятом этаже загорелся диван. Работники МЧС вывели на свежий воздух соседей сверху: мать и ее 13-летнюю дочь. После осмотра работниками скорой помощи их отпустили домой.