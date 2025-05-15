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Пятерых жителей Ростовской области задержали с незаконным уловом

В Ростовской области поймали нарушителей с нелегальным уловом и запрещенными сетями.

Источник: Комсомольская правда

Пятерых жителей Ростовской области задержали за незаконный вылов рыбы в акватории рек Дон, Чмутовая и Малый Койсуг. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Нарушителей задержали в рамках профилактического мероприятия «Путина-2025». Во время обыска у них нашли и изъяли запрещенные сети, а также 69 рыб, включая тарань, серебряного карася и донскую сельдь. Ущерб водным биоресурсам составил 42 тысячи рублей.

Сейчас возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» (п. «б», «в» ч. 3 ст. 256 УК РФ). Максимальное наказание в таких случаях — до двух лет лишения свободы. Рыбаков обязали явкой в органы внутренних дел.

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