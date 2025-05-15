Пятерых жителей Ростовской области задержали с незаконным уловом

Нарушителей задержали в рамках профилактического мероприятия «Путина-2025». Во время обыска у них нашли и изъяли запрещенные сети, а также 69 рыб, включая тарань, серебряного карася и донскую сельдь. Ущерб водным биоресурсам составил 42 тысячи рублей.