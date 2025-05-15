Руководителю Корпорации развития Курской области продлили арест

«Постановлением Мещанского суда Москвы продлена мера пресечения Лукину, обвиняемому в особо крупной растрате (ст. 160 УК РФ)», — говорится в сообщении. Арест продлен на три месяца.
Ранее в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) был также этапирован в Москву Игорь Грабин — бывший помощник Лукина, которому вменили растрату и продлили арест.
По делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов, а также обвиняемые в растрате (ст. 160 УК РФ) гендиректор ООО «КТК сервис» Андрей Воловиков и частично признавший вину экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев. Все четверо обжаловали арест в апелляционной инстанции. Кроме того, по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) была также арестована в Курске Снежана Мартьянова вместе со своим начальником Лукиным и Грабиным, получившими бюджетные средства и не выполнившими строительные работы.
По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий составил более 1 млрд рублей, которые выделили АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений в приграничье. Предварительно установлено, что два уже бывших чиновника руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение денег.
19 марта Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры взыскал свыше 4,1 млрд рублей с девяти физлиц и восьми организаций, в том числе с экс-руководителей Корпорации развития Курской области. Генпрокуратура потребовала взыскать средства, ранее выделенные из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области. По оценке надзорного ведомства, эти средства были присвоены при исполнении госконтрактов. Иск рассматривался в закрытом заседании. Суд удовлетворил требования, а также взыскал солидарно с указанных физических и юридических лиц государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.
Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.
О фигурантах дела
Алексей Смирнов с 16 марта 2021 года был первым заместителем губернатора Курской области, одновременно с августа 2022 года являлся главой регионального правительства. 12 мая 2024 года он был назначен и.о. губернатора Курской области. Пост губернатора региона Смирнов занимал с 16 сентября по 5 декабря 2024 года. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Дедов был назначен временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области 20 мая прошлого года, а 27 декабря он также уволился по собственному желанию.