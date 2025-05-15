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В Ульяновской области в ДТП пострадали шесть человек

УЛЬЯНОВСК, 15 мая. /ТАСС/. В Кузоватовском районе Ульяновской области столкнулись два автомобиля, в результате пострадали шесть человек. Об этом сообщило в Telegram-канале управление МВД России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«На автодороге Солдатская Ташла — Кузоватово — Новоспасское, по предварительной информации, произошло столкновение двух автомашин. В результате дорожно-транспортного происшествия два водителя и четыре пассажира доставлены в медицинское учреждение», — сообщил начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Барышский» Павел Варварин.

По предварительным данным правоохранителей, возле села Чертановка Кузоватовского района водитель Priora выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем УАЗ. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте аварии работают сотрудники полиции.