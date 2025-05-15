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В Минске автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил мужчину при повороте у светофора, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 16.30 22-летняя водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по переулку Якуба Коласа, при повороте налево на улицу Якуба Коласа не предоставила преимущество и совершила наезд на 29-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пешеход был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.