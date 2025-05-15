В Минске автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

По предварительной информации, сегодня около 16.30 22-летняя водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по переулку Якуба Коласа, при повороте налево на улицу Якуба Коласа не предоставила преимущество и совершила наезд на 29-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.