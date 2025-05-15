В Самарской области 6 человек, включая 4 детей, отравились угарным газом 14 мая

Сразу 3 случая отравления угарным газом произошло в разных районах региона 14 мая. Об происшествиях сообщили в управлении МЧС по Самарской области.
По информации ведомства, в ночь с 13 на 14 мая, в 1:10 угарным газом отравились два мальчика 2011-го и 2019-го года рождения. ЧП произошло в одной из самарских квартир. По предварительной версии, это произошло из-за неправильного использования газового оборудования.
А уже неисправное газовое оборудование стало причиной ЧП в поселке Сургут Сергиевского района. Все случилось в частном доме, в котором находились мужчина 1983-го года рождения, а также дети — 15-летний мальчик и 14-летняя девочка. Все трое отравились угарным газом.
В тот же день поздно вечером, в 22:20, пострадала жительница села Кармало-Аделяково. 48-летняя женщина проживает в частном доме, в котором было установлено печное оборудование. Его неправильно эксплуатировали, что стало причиной отравления.
В общей сложности с начала 2025-го года в регионе произошло 17 подобных случаев. К несчастью, 8 жителей области погибли, еще 28 человек пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС по Самарской области.
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