В Самарской области 6 человек, включая 4 детей, отравились угарным газом 14 мая

По информации ведомства, в ночь с 13 на 14 мая, в 1:10 угарным газом отравились два мальчика 2011-го и 2019-го года рождения. ЧП произошло в одной из самарских квартир. По предварительной версии, это произошло из-за неправильного использования газового оборудования.