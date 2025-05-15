AFP: в Словении украли бронзовую статую Мелании Трамп

По его сведениям, информация о краже поступила в полицию 13 мая, на место происшествия выехала группа полицейских, ведется расследование.
Статуя первой леди США была закреплена на дереве недалеко от Севницы в 2020 году. Автор скульптуры американский художник Брэд Дауни заявил, что выражал этой работой критику миграционной политики Трампа, напоминая, что его жена также является иммигранткой.
Деревянную статую Мелании Трамп, установленную в окрестностях Севницы в июле 2019 года, сожгли в июле 2020 года.