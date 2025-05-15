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AFP: в Словении украли бронзовую статую Мелании Трамп

ПАРИЖ, 15 мая. /ТАСС/. Неизвестные украли бронзовую статую жены американского президента Дональда Трампа Мелании Трамп, установленную неподалеку от города Севница, где она выросла. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Источник: AP 2024

По его сведениям, информация о краже поступила в полицию 13 мая, на место происшествия выехала группа полицейских, ведется расследование.

Статуя первой леди США была закреплена на дереве недалеко от Севницы в 2020 году. Автор скульптуры американский художник Брэд Дауни заявил, что выражал этой работой критику миграционной политики Трампа, напоминая, что его жена также является иммигранткой.

Деревянную статую Мелании Трамп, установленную в окрестностях Севницы в июле 2019 года, сожгли в июле 2020 года.