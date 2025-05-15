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Массовое ДТП с четырьмя машинами парализовало движение на МКАД

На МКАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Источник: Аргументы и факты

«На внешней стороне 71 км МКАД (в районе съезда № 71) произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе предупредили, что проезд в районе места аварии есть по трем полосам из пяти, движение затруднено на участке в 3 км. Водителей призвали выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 19:50 мск, длина пробки на внешней стороне МКАД от Лобненской улицы до Путилково достигает 8,3 км.