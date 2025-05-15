В воде для детского питания из Ставрополья выявили санитарные нарушения

В настоящее время в отношении предприятия приняты меры административного воздействия, в том числе выданы предписания об устранения выявленных нарушений, предписания о приостановлении реализации не соответствующей продукции, предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. Предприятие приостановило производство воды для детского питания до устранения всех несоответствий.