В воде для детского питания из Ставрополья выявили санитарные нарушения

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области установлено несоответствие обязательным санитарным требованиям по содержанию бария в пробе воды под маркой “Наш родничок”, производимой ООО “Серебряное наследие” (Ставропольский край) с датой изготовления 28.02.2025. Продукция реализовывалась в сети магазинов “ВкусВилл”. Информация была направлена в управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю по месту осуществления деятельности ООО “Серебряное наследие”, — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю незамедлительно инициировало внеплановую проверку в отношении ООО «Серебряное наследие», в ходе которой было проведено обследование производственной площадки предприятия-изготовителя и выявлены нарушения в части технологических процессов производства и организации производственного контроля. Специалисты изъяли три партии воды для детского питания, объемом более 13 тыс. л.
В настоящее время в отношении предприятия приняты меры административного воздействия, в том числе выданы предписания об устранения выявленных нарушений, предписания о приостановлении реализации не соответствующей продукции, предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. Предприятие приостановило производство воды для детского питания до устранения всех несоответствий.
Ситуация находится под строгим контролем Роспотребнадзора.