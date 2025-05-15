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Число обратившихся за медпомощью в гимназии в Чувашии выросло до 44 человек

ЧЕБОКСАРЫ, 15 мая. /ТАСС/. Количество обратившихся к врачам с признаками острой кишечной инфекции в шумерлинской гимназии в Чувашии увеличилось до 44 человек, госпитализирован еще один ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства здравоохранения республики.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в гимназии № 8 в Шумерле. По данным ведомства на 09:00 мск 15 мая, медицинская помощь потребовалась 40 детям и одному взрослому, были госпитализированы восемь гимназистов.

«На 18:00 зафиксировано обращение за медицинской помощью 44 человек с признаками острой кишечной инфекции. Среди обратившихся 35 человек, включая одного взрослого, проходят амбулаторное лечение, 9 детей получают медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице», -говорится в сообщении.

Обучение в гимназии ведется в дистанционном формате. Правоохранители расследуют по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Причина заболевания будет установлена после проведения исследований.