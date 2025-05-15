Число обратившихся за медпомощью в гимназии в Чувашии выросло до 44 человек

ЧЕБОКСАРЫ, 15 мая. /ТАСС/. Количество обратившихся к врачам с признаками острой кишечной инфекции в шумерлинской гимназии в Чувашии увеличилось до 44 человек, госпитализирован еще один ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства здравоохранения республики.