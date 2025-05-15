Экс-главу отдела полиции Нахабина арестовали по делу о взятках

По версии следствия, Колесников ежемесячно получал деньги в качестве взятки от индивидуального предпринимателя за попустительство на службе, выраженное в непринятии к последнему мер ответственности в случае выявления нарушений действующего законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности.