Экс-главу отдела полиции Нахабина арестовали по делу о взятках

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колесникова Романа Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на срок 2 месяца», — сказали в пресс-службе.
По версии следствия, Колесников ежемесячно получал деньги в качестве взятки от индивидуального предпринимателя за попустительство на службе, выраженное в непринятии к последнему мер ответственности в случае выявления нарушений действующего законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности.