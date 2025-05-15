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Экс-главу отдела полиции Нахабина арестовали по делу о взятках

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал бывшего начальника Нахабинского отдела полиции Романа Колесникова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Freepik

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колесникова Романа Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на срок 2 месяца», — сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Колесников ежемесячно получал деньги в качестве взятки от индивидуального предпринимателя за попустительство на службе, выраженное в непринятии к последнему мер ответственности в случае выявления нарушений действующего законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности.