В Азове велосипедистка попала под колеса Hyundai

По предварительной информации ведомства, 49-летняя велосипедистка двигалась по тротуару. При пересечении дороги она нарушила правила приоритета. В этот момент по проезжей части двигался 30-летний водитель Hyundai Solaris. Он не успел вовремя затормозить и сбил женщину. С травмаии ее доставили в больницу.