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В Азове велосипедистка попала под колеса Hyundai

В Азове 49-летняя женщина на велосипеде попала под колеса Hyundai.

Источник: Комсомольская правда

В Азове произошло серьезное ДТП с участием велосипедистки и автомобиля. Авария случилась 15 мая около 11:15 на улице Московской. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительной информации ведомства, 49-летняя велосипедистка двигалась по тротуару. При пересечении дороги она нарушила правила приоритета. В этот момент по проезжей части двигался 30-летний водитель Hyundai Solaris. Он не успел вовремя затормозить и сбил женщину. С травмаии ее доставили в больницу.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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