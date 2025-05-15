В Самаре передали в суд дело о прошлогоднем столкновении катера и «Валдая»

Напомним, авария на воде произошла 20 июля 2024-го года у острова Зелененький. Там, возле причала местной турбазы, катер Astro 225 с 2 пассажирами влетел в теплоход «Валдай», в результате чего пострадали пять человек, а двое из них получили тяжелые травмы. После столкновения было возбуждено уголовное дело.