В Самаре передали в суд дело о прошлогоднем столкновении катера и «Валдая»

Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры сообщила, что расследование уголовного дела, которое было возбуждено в прошлом году после столкновения теплохода «Валдай» и катера, завершено.
Напомним, авария на воде произошла 20 июля 2024-го года у острова Зелененький. Там, возле причала местной турбазы, катер Astro 225 с 2 пассажирами влетел в теплоход «Валдай», в результате чего пострадали пять человек, а двое из них получили тяжелые травмы. После столкновения было возбуждено уголовное дело.
«По версии следствия, в июле 2024 года в Красноглинском районе Самарской области мужчина без прав, управляя катером с двумя пассажирами, нарушил правила судовождения и столкнулся с теплоходом, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью пассажиров катера», — сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
15 мая стало известно, что следователи завершили расследование. Материалы уголовного направлены в суд.
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