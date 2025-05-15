«Голова полгода лежала на балконе»: стали известны подробности убийства матери из Нижнего Тагила и ее шестилетнего сына

8 апреля 2025 года в городе Серов местные жители сделали шокирующую находку — рядом с СНТ «Ягодка» в снегу и под укрытием из стройматериалов была обнаружена женская голова. Позднее правоохранительным органов удалось выяснить, что она принадлежала Ольге Сороке, которую искали на протяжении пяти месяцев.