«Голова полгода лежала на балконе»: стали известны подробности убийства матери из Нижнего Тагила и ее шестилетнего сына

Александр Гоок, обвиняемый в убийстве жительницы Нижнего Тагила 42-летней Ольги Сороки и ее шестилетнего сына, на протяжении полугода хранил голову своей жертвы в кастрюле на балконе. О новых подробностях в жестоком убийстве сообщает «КП-Екатеринбург».
8 апреля 2025 года в городе Серов местные жители сделали шокирующую находку — рядом с СНТ «Ягодка» в снегу и под укрытием из стройматериалов была обнаружена женская голова. Позднее правоохранительным органов удалось выяснить, что она принадлежала Ольге Сороке, которую искали на протяжении пяти месяцев.
Голову Ольги нашли в лесу в Серове. Фото: В. Н. Горелых.
Женщина уехала от мужа вместе с ребенком в Серов в ноябре 2024 года. Как сообщил супруг Ольги, Дмитрий, вместе с их сыном она уехала к другому мужчине — 49-летнему Александру Гооку.
Согласно данным Следственного комитета РФ по Свердловской области, между Сорокой и Гооком произошел конфликт, в результате которого мужчина расправился с женщиной и ее маленьким сыном. Чтобы скрыть следы преступления, Александр расчленил женщину и раскидал останки по мусорным бакам в городе.
«Голова полгода лежала у него на балконе в кастрюле, за затем он подкинул ее на территорию садов», — рассказала одна из журналистов на шоу «За гранью», где обсуждалось громкое дело.
Тело шестилетнего мальчика Гоока вынес в контейнере на полигон, останки ребенка сотрудникам правоохранительных органов пока так и не удалось найти. В настоящий момент мужчина находится в СИЗО, где пробудет до 17 июня 2025 года.