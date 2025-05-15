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Мининформации Беларуси сказало продавцам книг пересмотреть список поставщиков из-за ситуации с российским издательством «Эксмо»

Мининформации Беларуси высказалось о ситуации с российским издательством «Эксмо».

Источник: Комсомольская правда

Мининформации Беларуси высказалось о ситуации с российским издательством «Эксмо», сказав продавцам и распространителям книг пересмотреть список поставщиков и контрагентов. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства информации Беларуси.

«Сотрудники крупнейшего в России издательства “Эксмо” задержаны по делу об экстремизме», — сказано, в частности, в сообщении.

В белорусском Мининформации заметили, что по информации российских СМИ, причина задержания сотрудников состоит в пропаганде «международного движения ЛГБТ*», которое было признано экстремистским и запрещено в РФ, в книгах издательства Popcorn books.

Сообщается, что интерес со стороны правоохранителей к указанному издательству закономерен и обоснованно понятен. Сказано, что только в списке печатных изданий, которые содержат информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых может нанести вред национальным интересам Беларуси, произведений и авторов изданных издательской группой «Эксмо-АСТ», в том числе издательством Popcorn Books, более 50%.

В пресс-службе обратили внимание, что данные книги, по мнению Республиканской комиссии по проведению оценки, символики, атрибутики, информационной продукции, являются источником пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, порнографии, насилия и жестокости, употребления наркотиков. Кроме того, они являются источником популяризации нетрадиционных для белорусского общества субкультур.

Министерство информации Беларуси обращается к руководителям организаций, которые осуществляют деятельность по распространению печатных изданий, в том числе и в интернете, с просьбой самостоятельно провести ревизию печатных изданий и изъять из продажи те, распространение которые способно нанести национальным интересам Беларуси. Также рекомендуется пересмотреть список своих контрагентов и поставщиков, которые позволяют себе издавать и распространять литературу такого содержания вопреки моральным принципам и совести.

Ранее Мининформации сообщило, что предупреждение вынесено учредителю белорусского «Первого музыкального канала».

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* Экстремистская организация, запрещенная в России.