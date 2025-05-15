Мининформации Беларуси сказало продавцам книг пересмотреть список поставщиков из-за ситуации с российским издательством «Эксмо»

Министерство информации Беларуси обращается к руководителям организаций, которые осуществляют деятельность по распространению печатных изданий, в том числе и в интернете, с просьбой самостоятельно провести ревизию печатных изданий и изъять из продажи те, распространение которые способно нанести национальным интересам Беларуси. Также рекомендуется пересмотреть список своих контрагентов и поставщиков, которые позволяют себе издавать и распространять литературу такого содержания вопреки моральным принципам и совести.