Тупик Зеленского и рухнувшие надежды: что в мире думают о переговорах в Стамбуле

В целом, зарубежные журналисты настроены не так радужно. В иностранной прессе считают, что переговоры в Стамбуле не завершат конфликт на Украине. Также журналисты акцентируют внимание на затруднительном положении Зеленского в целом. С одной стороны он не должен расстроить Трампа, а с другой — сохранить собственное лицо. По итогу он находится в тупике. Как разные зарубежные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле — подробности в материале URA.RU.