Shot: Женщина угрожала взорвать себя в офисе микрозаймов в Москве

Женщина угрожала взоровать себя в офисе микрозаймов в Москве. Об этом в четверг, 15 мая, сообщает Telegram-канал Shot.
Сообщается, что она могла пойти на такой шаг по указанию украинских мошенников.
Авторы материала утверждают, что 15 мая сотрудникам МВД поступил вызов на неизвестную женщину, которая пришла в офис фирмы «ТезФинанс» на Пролетарском проспекте. Очевидцы отметили, что дама выглядела взволнованно. Затем она показала работникам офиса провода на теле и начала угрожать взорвать себя, если ей не откроют кассу.
Отмечается, что в руках у неизвестной находился телефон, по которому она с кем-то разговаривала.
На данный момент информации о задержании женщины нет, как и подробностей о том, действительно ли она имела при себе взрывное устройство.
Сейчас офис «ТезФинанса» не работает ввиду «экстренной ситуации», передает Telegram-канал.
Ранее силовики задержали в Москве мужчину, который во время полета на борту самолета авиакомпании «Победа» заявил, что у него в ручной клади находятся два взрывных устройства. Уточняется, что пассажир был в состоянии алкогольного опьянения. Помимо своего опасного заявления по поводу бомб, он также ударил женщину, которая пыталась его успокоить на протяжении всего полета.