Shot: Женщина угрожала взорвать себя в офисе микрозаймов в Москве

Ранее силовики задержали в Москве мужчину, который во время полета на борту самолета авиакомпании «Победа» заявил, что у него в ручной клади находятся два взрывных устройства. Уточняется, что пассажир был в состоянии алкогольного опьянения. Помимо своего опасного заявления по поводу бомб, он также ударил женщину, которая пыталась его успокоить на протяжении всего полета.