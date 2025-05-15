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Водитель грузовика погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Мирный житель скончался до прибытия скорой помощи.

В результате удара украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Вейделевском районе погиб водитель, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, вражеский дрон атаковал грузовик на участке автодороги Зенино-Вейделевка.

«Водитель погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что четверо военнослужащих подразделения «Орлан» пострадали при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе.