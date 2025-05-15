Телефонные аферисты обманули доверчивую ростовчанку на полмиллиона

Согласно опубликованным данным, женщина нашла в интернете сайт с предложениями о высокодоходных инвестициях. После регистрации ей позвонил «брокер». Мошенники убедили переводить деньги на указанные номера телефонов. Для «увеличения прибыли» они заставили взять кредит на 400 тыс. рублей. Доверчивая женщина пошла на поводу и выполнила все условия. Всего она потеряла около полумиллиона рублей.