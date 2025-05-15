Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику в Белгородской области

Водитель грузовика погиб на участке автодороги в Вейделевском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— Водитель погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник заявил, что за время трехдневного прекращения огня между Украиной и Россией в РФ от ударов Киева скончались шесть мирных жителей. Большинство атак произошло в Курской области — там украинская армия применила тяжелое вооружение.
Двое мирных жителей погибли и еще восемь получили травмы при обстреле ВСУ Горловки и Макеевки в Донецкой Народной Республике, а в Малой Лепетихе Херсонской области в результате удара украинского коптера по машине скорой помощи погибли женщина и ребенок.