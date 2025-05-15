Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику в Белгородской области

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник заявил, что за время трехдневного прекращения огня между Украиной и Россией в РФ от ударов Киева скончались шесть мирных жителей. Большинство атак произошло в Курской области — там украинская армия применила тяжелое вооружение.