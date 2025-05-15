Белоусов обратился к военным, значительно продвинувшимся к Днепропетровской области: главное об СВО 15 мая

Украинские военные начали применять мины, замаскированные под грибы, в лесных массивах вблизи Кременной в ЛНР. Руководитель администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков обратился к жителям с предупреждением, что такие мины внешне могут быть похожи на обычные предметы, однако при контакте с ними существует серьезный риск для жизни и здоровья.