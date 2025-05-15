Белоусов обратился к военным, значительно продвинувшимся к Днепропетровской области: главное об СВО 15 мая

ВС РФ продвигаются к Днепропетровской области.
Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии, которые взяли под контроль Торское в ДНР. В своем обращении министр подчеркнул проявленные бойцами настойчивость и мужество при выполнении поставленных задач на краснолиманском направлении.
Кроме того, ВС РФ ведут масштабные наступления на всей линии фронта. Этот факт подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что подобное длится несколько месяцев. Эти и другие новости спецоперации за 15 мая — в материале URA.RU.
Белоусов поздравил военных, освободивших Торское.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМинобороны опубликовало кадры освобождения Торского.
Андрей Белоусов поздравил бойцов 67-й мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Торское (ДНР). Руководитель ведомства подчеркнул, что танковые и мотострелковые полки дивизии уверенно продвигаются вперед на фронте, а свыше 9 900 военных удостоены наград за проявленные мужество и самоотверженность.
В Минобороны уточнили, что освобождение Торского стало важным этапом в продвижении российских войск на территории ДНР. Белоусов признателен личному составу дивизии за верность воинской присяге и отечеству. Он уверен, что бойцы продолжат честно исполнять свой долг, приближая общую победу.
Освобождение Новоалександровки.
Кроме того, ВС РФ взяли под контроль Новоалександровку в ДНР. Это позволяет усилить давление на украинскую группировку в районе Новопавловки, Днепропетровская область. Данный населенный пункт считается важным логистическим узлом ВСУ, передали в Минобороны РФ.
ВС РФ несколько месяцев наступают на всех направлениях фронта.
Владимир Зеленский заявил, что российские войска на протяжении нескольких месяцев проводят наступления по всей линии фронта. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
ВСУ ударили по храму в Теткино Курской области.
ВС Украины нанесли прицельный удар по храму Покрова Пресвятой Богородицы, расположенному в поселке Теткино Курской области. В результате этого здание полностью выгорело, а деревянная крыша обрушилась. В пресс-службе Курской епархии сообщили, что удар по объекту был нанесен намеренно. На данный момент уточняется информация о возможных пострадавших.
В Кременной ВСУ маскируют мины под грибы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ пытались ударить по Ростовской, Белгородской и Брянской областям: карта атак БПЛА на 15 мая.
Украинские военные начали применять мины, замаскированные под грибы, в лесных массивах вблизи Кременной в ЛНР. Руководитель администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков обратился к жителям с предупреждением, что такие мины внешне могут быть похожи на обычные предметы, однако при контакте с ними существует серьезный риск для жизни и здоровья.
ВС РФ наступают на сумском направлении.
Российские военные начали наступление в Сумской области Украины на новом участке фронта. По данным военкоров, подразделения ВС РФ пересекли государственную границу вблизи населенного пункта Миропольское. Подобное стало неожиданностью для украинской стороны. Кроме того, военкоры отметили, что активизация наступлений российской армии связана с недавней неудачной попыткой ВС Украины штурма Поповки в Белгородской области.
Покровское и часовоярское направления.
На покровском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия. Так, российские военные наносят удары по танкам и бронетехнике НАТО, а также по артиллерийским установкам и живой силе ВСУ, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Кроме того, в районе Часова Яра ВС РФ закрепились в промзоне в Ступочках. Об этом сообщил военкор Борис Рожин в своем telegram-канале.
Южнодонецкое направление.
На южнодонецком направлении в результате совместных наступлений подразделения 5-й армии в составе группировки войск «Восток» установили контроль над Вольным Полем. Также ВС РФ заняли укрепрайон протяженностью свыше одного километра вглубь и до двух километров по фронту. Он служил последним оборонительным рубежом перед населенным пунктом Шевченко. На данный момент в различных районах Вольного Поля были водружены российские флаги. Подразделения российских бойцов с Дальнего Востока продолжают закрепляться на занятых позициях, передает telegram-канал «Два майора».
Экипаж Су-25 ударил по живой силе ВСУ в лесном массиве на фронте.
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанес авиационный удар по живой силе противника, обнаруженной в лесном массиве в зоне ответственности группировки войск «Восток». Для поражения целей применялись неуправляемые авиационные ракеты. После выполнения операции летчики совершили противоракетные маневры, использовали тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Все обозначенные цели были ликвидированы, передает «Пятый канал».