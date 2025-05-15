Переговоры в Стамбуле в шаге от переноса: что известно к этому часу

Сегодня в Стамбуле должны были состояться переговоры делегации России и Украины в 10:00 по мск. Первый раз они были перенесены по просьбе Турции. Сейчас же причиной стали логистические проблемы. Ожидается, что они пройдут завтра при участии США и Турции. Однако официальной информации по этому поводу до сих пор нет. Глава Украины Владимир Зеленский при этом покинул уже турецкую территорию. Что известно к этому часу о переговорах — в материале URA.RU.