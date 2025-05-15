Переговоры в Стамбуле в шаге от переноса: что известно к этому часу

Переговоры России, Украины, США и Турции, вероятнее всего, пройдут уже 16 мая.
Сегодня в Стамбуле должны были состояться переговоры делегации России и Украины в 10:00 по мск. Первый раз они были перенесены по просьбе Турции. Сейчас же причиной стали логистические проблемы. Ожидается, что они пройдут завтра при участии США и Турции. Однако официальной информации по этому поводу до сих пор нет. Глава Украины Владимир Зеленский при этом покинул уже турецкую территорию. Что известно к этому часу о переговорах — в материале URA.RU.
Состоятся или нет переговоры 15 мая.
По данным ТАСС, переговоров с украинской делегацией 15 мая в Стамбуле не будет по логистическим причинам. Эту же информацию подтвердило турецкое агентство Anadolu. Согласно источнику, встреча делегаций России, Украины, США и Турции перенесена на завтра, 16 мая. Тем не менее, по данным РИА Новости, сегодня вечером в президентском офисе Долмабахче прошла встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. Официально о переносе переговоров так и не сообщали.
В Стамбуле сейчас проходит встреча Фидан и Мединского Фото: официальный сайт МИД Турции.
Почему переговоры РФ и Украины все еще не начались.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры в Стамбуле были отложены, так как все ждали, пока президент Украины Владимир Зеленский «наговорится» с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого стороны смогли бы начать мирный диалог в первый раз за три года. Она подчеркнула, что российская делегация находится в Стамбуле уже сутки и все это время ждала, когда Зеленский «навыступается» и разрешит начать обсуждение.
Где сейчас украинская делегация.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТупик Зеленского и рухнувшие надежды: что в мире думают о переговорах в Стамбуле.
По информации telegram-канала «Осторожно, новости», представители Украины еще не приехали в Стамбул. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский уже покинул Турцию и сейчас направляется в Албанию. Как отмечают украинские СМИ, принимать участие в переговорах с Россией он не планирует.
Сегодня вечером также стал известен официальный состав украинской переговорной группы. В нее вошли: министр обороны Рустем Умеров, замминистра иностранных дел Сергей Кислица, представители СБУ, Службы внешней разведки, Генштаба ВСУ, ГУР, Воздушных и Военно-морских сил, а также советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.
В США назвали главную цель переговоров.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не возлагает больших надежд на переговоры России и Украины в Стамбуле. По его мнению, значимый прорыв возможен только в случае личной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Сроки такой встречи, по словам Рубио, будут зависеть от итогов текущих консультаций.
США выразили надежду, что российская сторона в ходе переговоров согласится на «всеобъемлющее прекращение огня» на Украине. Российская делегация ранее отмечала, что задача прямых переговоров — выйти на долгосрочный мир, устранив основные причины конфликта.