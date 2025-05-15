РИАН: Бывшего прокурора из Северной Осетии осудили за изнасилование коллеги

Официально эта информация ещё нигде не подтверждалась и не комментировалась. Как утверждает РИА Новости, в пользу потерпевшей с Авакяна также был взыскан миллион рублей. Уточняется, что речь идёт о скандальной истории из социальных сетей, в которой Авакян, якобы, подлил подчинённой в напиток неизвестное вещество и изнасиловал у себя в кабинете.