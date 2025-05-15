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РИАН: Бывшего прокурора из Северной Осетии осудили за изнасилование коллеги

РИАН сообщает, что в Северной Осетии осудили экс-прокурора за изнасилование.

Источник: Комсомольская правда

Пятигорский городской суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии бывшего прокурора из Северной Осетии Григория Авакяна. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Авакян осуждён за изнасилование коллеги в 2024 году.

«Гражданин Авакян Григорий Геннадьевич приговором Пятигорского городского суда Ставропольского края 15 мая 2025 года признан виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации (изнасилование), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в публикации.

Официально эта информация ещё нигде не подтверждалась и не комментировалась. Как утверждает РИА Новости, в пользу потерпевшей с Авакяна также был взыскан миллион рублей. Уточняется, что речь идёт о скандальной истории из социальных сетей, в которой Авакян, якобы, подлил подчинённой в напиток неизвестное вещество и изнасиловал у себя в кабинете.

Ранее KP.RU сообщил, что бывшая девушка Пи Дидди дала обвинительные показания, заявив, что её насиловали, принуждали к разного рода извращениям и подвергали физическому насилию.