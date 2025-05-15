На юге Москвы задержали угрожавшую взрывом в банке по указанию мошенников

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали девушку, которая неустановленным предметом угрожала в помещении финансовой организации на юге Москвы по указанию неизвестных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Инцидент произошел около 19:00 мск. «В помещение финансовой организации, расположенной на Пролетарском проспекте, зашла женщина и, угрожая неустановленным предметом, потребовала передать ей денежные средства», — сказал собеседник агентства.
Получив отказ передать ей денежные средства, девушка покинула офис кредитно-финансовой организации, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В ГУ МВД добавили, что работники учреждения вызвали полицию. «Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции была задержана гражданка, 1989 г. р, предположительно действовавшая по указанию третьих лиц посредством телефонной связи, которая была доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — добавили в главке. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что инцидент произошел в отделении банка, девушка угрожала взрывом по указанию телефонных мошенников.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В результате инцидента пострадавших нет, предварительно представляющих опасность предметов при женщине обнаружено не было.
По данному факту проводится проверка. Как сообщили в надзорном ведомстве столицы, установление обстоятельств инцидента на Пролетарском проспекте контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.