На юге Москвы задержали угрожавшую взрывом в банке по указанию мошенников

В ГУ МВД добавили, что работники учреждения вызвали полицию. «Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции была задержана гражданка, 1989 г. р, предположительно действовавшая по указанию третьих лиц посредством телефонной связи, которая была доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — добавили в главке. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что инцидент произошел в отделении банка, девушка угрожала взрывом по указанию телефонных мошенников.