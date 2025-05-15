Politico: в ЕС боятся антиукраинского альянса Венгрии, Румынии и Словакии

В ЕС боятся, что Орбан и Фицо выступят против помощи Киеву.
Европейские чиновники выражают обеспокоенность возможным объединением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и лидера румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона, который может поставить под угрозу дальнейшую поддержку Украины со стороны Евросоюза. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что Симион присоединится к Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию», — сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники среди европейских официальных лиц. Издание подчеркивает, что формирование подобного блока может значительно осложнить согласование дальнейших пакетов помощи Киеву на общеевропейском уровне.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковал идею вступления Украины в Евросоюз, заявляя, что это может привести к затяжной войне в Европе и потребует огромных финансовых затрат от стран ЕС. По его словам, интеграция Украины обойдется в триллионы евро, а Брюссель рассчитывает на долгосрочное финансирование украинской армии за счет европейских налогоплательщиков.