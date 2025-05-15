Politico: в ЕС боятся антиукраинского альянса Венгрии, Румынии и Словакии

«Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что Симион присоединится к Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию», — сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники среди европейских официальных лиц. Издание подчеркивает, что формирование подобного блока может значительно осложнить согласование дальнейших пакетов помощи Киеву на общеевропейском уровне.