Anadolu анонсировало участие Рубио в переговорах в Стамбуле

«Рубио примет участие в переговорах России и Украины в Турции», — сообщает агентство. Отмечается, что Рубио выразил надежду на достижение перемирия между сторонами конфликта, однако исключил возможность крупных прорывов в переговорах до проведения личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.