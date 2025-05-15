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Anadolu анонсировало участие Рубио в переговорах в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио примет участие в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Турции. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

В переговорах примет участие делегация США, которую возглавит Рубио.

Госсекретарь США Марко Рубио примет участие в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Турции. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

«Рубио примет участие в переговорах России и Украины в Турции», — сообщает агентство. Отмечается, что Рубио выразил надежду на достижение перемирия между сторонами конфликта, однако исключил возможность крупных прорывов в переговорах до проведения личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп подтвердил, что Марко Рубио возглавит американскую делегацию на переговорах в Стамбуле. По словам Трампа, Вашингтон активно участвует в усилиях по прекращению конфликта между Россией и Украиной.