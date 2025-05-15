NI: Россия ведет испытания «Орешника» как сигнал Западу и Украине

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщал, что целями для нового удара «Орешником» по Украине могут стать электростанции, объекты военно-промышленного комплекса Украины. А также железнодорожная инфраструктура, которую мы долго не трогали, особенно горные переходы из Западной Европы на территорию Украины — Бескидский тоннель.