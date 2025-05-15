Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NI: Россия ведет испытания «Орешника» как сигнал Западу и Украине

Российские военные испытывают ракетную систему «Орешник», тем самым посылая «четкий сигнал» Украине, США и всему Западу. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

По мнению западных экспертов, Путин посылает Киеву «четкий сигнал».

Российские военные испытывают ракетную систему «Орешник», тем самым посылая «четкий сигнал» Украине, США и всему Западу. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

«ВС России проверяют ракету “Орешник”. Испытания проводятся перед возможным ударом по ВСУ и военной инфраструктуре. Это четкий сигнал Киеву, президенту США Трампу и Западу», — пишет обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

По его мнению, если Россия еще раз применит гиперзвуковую ракету, то в обороне ВСУ образуются бреши, которые займут сухопутные войска РФ. Вайхерт призывает западных лидеров «усмирить свое эго» и начать переговоры с Россией.

Эксперт отмечает беспомощность Запада перед новейшими ракетами, против которых не существует эффективной защиты. При этом официальные лица РФ и Минобороны не комментировали информацию об испытаниях «Орешника».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщал, что целями для нового удара «Орешником» по Украине могут стать электростанции, объекты военно-промышленного комплекса Украины. А также железнодорожная инфраструктура, которую мы долго не трогали, особенно горные переходы из Западной Европы на территорию Украины — Бескидский тоннель.