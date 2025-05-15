В Москве приговорили 15 фигурантов уголовного дела банды консуматорш

Мошенницы назначали мужчинам в приложениях для знакомства свидания и приглашали их в конкретные подставные заведения, где делали заказы по завышенным ценам. Затем девушки исчезали, а «ресторан» требовал оплатить счёт в десятки тысяч рублей. При отказе в дело вступали подставные охранники, которые угрожали физической расправой жертве. Таким образом группе преступников удалось выманить у потерпевших более 500 тыс. рублей.