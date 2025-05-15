В Москве приговорили 15 фигурантов уголовного дела банды консуматорш

В Москве вынесены обвинительные приговоры 15 фигурантам уголовного дела так называемой «банды консуматорш» — девушек, которые заранее сговаривались, чтобы мошенническим путём выманивать у кавалеров на свиданиях как можно больше денег. Всем участникам схемы назначены наказания до пяти лет лишения свободы условно, как сообщили в пресс-службе СК Москвы.
Мошенницы назначали мужчинам в приложениях для знакомства свидания и приглашали их в конкретные подставные заведения, где делали заказы по завышенным ценам. Затем девушки исчезали, а «ресторан» требовал оплатить счёт в десятки тысяч рублей. При отказе в дело вступали подставные охранники, которые угрожали физической расправой жертве. Таким образом группе преступников удалось выманить у потерпевших более 500 тыс. рублей.
«Следователями столичного СК проведен значительный объём следственных и процессуальных действий. Установлено и допрошено 25 потерпевших, проведено более 10 обысков, в том числе в помещениях мнимых кафе, куда виновные заманивали потерпевших», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что всем пострадавшим ущерб возместили в полном объёме. Организаторы схемы получили по 2 и 3 года лишения свободы в колонии, остальные соучастники — до пяти лет условно.
Ранее KP.RU сообщил, что россиян предупредили о новой мошеннической схеме с уточнением рабочего стажа из Пенсионного фонда, которого не существует.