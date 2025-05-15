Украинцу предъявили обвинения в попытке поджога дома Стармера

Британская прокуратура выдвинула обвинения против 21-летнего гражданина Украины, Романа Лавриновича, в связи с попытками совершить поджог.
Согласно официальному сообщению Скотленд-Ярда, молодой человек подозревается в поджоге дома, принадлежащего премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, а также в попытке поджечь автомобиль, который ранее принадлежал политику, и его бывшую квартиру. Эти действия квалифицируются как угрозы жизни и безопасности.
В пресс-релизе отмечается, что Лавринович родился 6 февраля 2004 года и проживает в районе Сиденем, Лондон. Ему инкриминируются три эпизода поджога. Обвинения связаны с намерением нанести вред имуществу и потенциально поставить под угрозу жизни окружающих.
Задержание подозреваемого произошло 13 мая, после чего он был помещен под стражу. В ближайшее время — 16 мая — ему предстоит явиться в суд для разбирательства по делу. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и возможных мотивов преступных действий.
Ранее в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера произошёл пожар. В результате была повреждена входная дверь здания. Дом премьер-министра, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, расположен на Каунтесс-роуд на севере Лондона.