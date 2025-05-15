Украинцу предъявили обвинения в попытке поджога дома Стармера

Задержание подозреваемого произошло 13 мая, после чего он был помещен под стражу. В ближайшее время — 16 мая — ему предстоит явиться в суд для разбирательства по делу. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и возможных мотивов преступных действий.