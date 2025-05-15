Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ*

В Следственном комитете ранее поясняли, что, по версии следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года трое сотрудников издательства из корыстных побуждений издавали и реализовывали литературу, в которой содержалась пропаганда деятельности ЛГБТ-движения. В материалах дела отмечается, что противоправная деятельность осуществлялась систематически, а следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и роль каждого из фигурантов.