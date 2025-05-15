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Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ*

Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для двух сотрудников издательства «Индивидуум Принт», обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации через продажу книг с пропагандой ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает пресс-служба суда.

За пропаганду в книгах обвиняемым назначили домашний арест.

Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для двух сотрудников издательства «Индивидуум Принт», обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации через продажу книг с пропагандой ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд избрал директору по продажам ООО “Индивидуум Принт” и второму фигуранту по делу об организации деятельности экстремистской организации меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в суде, слова приводит РИА Новости. В ведомстве уточнили, что речь идет о Павле Иванове и Артеме Вахляеве. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

В Следственном комитете ранее поясняли, что, по версии следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года трое сотрудников издательства из корыстных побуждений издавали и реализовывали литературу, в которой содержалась пропаганда деятельности ЛГБТ-движения. В материалах дела отмечается, что противоправная деятельность осуществлялась систематически, а следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и роль каждого из фигурантов.

*ЛГБТ — движение признано в России экстремистским и запрещено.