Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ*

За пропаганду в книгах обвиняемым назначили домашний арест.
Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для двух сотрудников издательства «Индивидуум Принт», обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации через продажу книг с пропагандой ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Суд избрал директору по продажам ООО “Индивидуум Принт” и второму фигуранту по делу об организации деятельности экстремистской организации меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в суде, слова приводит РИА Новости. В ведомстве уточнили, что речь идет о Павле Иванове и Артеме Вахляеве. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).
В Следственном комитете ранее поясняли, что, по версии следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года трое сотрудников издательства из корыстных побуждений издавали и реализовывали литературу, в которой содержалась пропаганда деятельности ЛГБТ-движения. В материалах дела отмечается, что противоправная деятельность осуществлялась систематически, а следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и роль каждого из фигурантов.
*ЛГБТ — движение признано в России экстремистским и запрещено.