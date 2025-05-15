NTK: в Китае арестовали победительницу конкурса Woman of the Universe

В период с 2022 по 2024 год Ли Сы Сюань утверждала, что училась на отлично в Колумбийском университете в Нью-Йорке, чтобы повысить свои шансы на поступление в гонконгский вуз. В итоге она была зачислена в магистратуру по прикладной лингвистике в Гонконге. Для этого она воспользовалась услугами посредников, заплатив им около 39 тысяч фунтов стерлингов (примерно 4,2 миллиона рублей) за поддельные документы.