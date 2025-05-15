NTK: в Китае арестовали победительницу конкурса Woman of the Universe

В Гонконге 28-летнюю Ли Сы Сюань приговорили к 240 дням заключения за подделку диплома Колумбийского университета. Решение суда было оглашено 8 мая, а задержание девушки произошло 20 июня 2024 года, спустя две недели после того, как она стала победительницей конкурса красоты Woman of the Universe.
На конкурсе она представляла город Шэньчжэнь, расположенный на юго-востоке Китая.
В период с 2022 по 2024 год Ли Сы Сюань утверждала, что училась на отлично в Колумбийском университете в Нью-Йорке, чтобы повысить свои шансы на поступление в гонконгский вуз. В итоге она была зачислена в магистратуру по прикладной лингвистике в Гонконге. Для этого она воспользовалась услугами посредников, заплатив им около 39 тысяч фунтов стерлингов (примерно 4,2 миллиона рублей) за поддельные документы.
Колумбийский университет подтвердил, что у них нет данных о том, что Ли Сы Сюань когда-либо обучалась там. По информации местных СМИ, девушка окончила колледж Уханя при университете финансов, экономики и права в Китае. Этот факт подтверждает отсутствие у нее реальных академических связей с престижным американским вузом.
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