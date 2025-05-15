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Автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в Испании. Видео

В Испании женщина за рулем автомобиля протаранила толпу футбольных фанатов футбольного клуба «Эспаньол». Об этом сообщают СМИ.

Автомобиль въехал в толпу.

В Испании женщина за рулем автомобиля протаранила толпу футбольных фанатов футбольного клуба «Эспаньол». Об этом сообщают СМИ.

«Женщина протаранила толпу футбольных фанатов в Испании. Белый Peugeot подъехал к фанатам клуба “Эспаньол”. В водителя начали кидать различные предметы. Девушка за рулем дала по газам и врезалась в толпу людей», — сообщает telegram-канал SHOT 15 ма.

По предварительной информации, в результате наезда пострадали минимум 10 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.