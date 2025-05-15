Автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в Испании. Видео

«Женщина протаранила толпу футбольных фанатов в Испании. Белый Peugeot подъехал к фанатам клуба “Эспаньол”. В водителя начали кидать различные предметы. Девушка за рулем дала по газам и врезалась в толпу людей», — сообщает telegram-канал SHOT 15 ма.