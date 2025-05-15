Глава ФБР заявил о предотвращении атаки ИГИЛ на военную базу США в Мичигане

Глава ФБР Кэш Патель заявил о том, что удалось предотвратить планируемую атаку со стороны террористической организации «Исламское государство»* на одну из военных баз в штате Мичиган. В своем сообщении в социальной сети X** он подтвердил, что команда ФБР совместно с партнерами успешно пресекла попытку совершить нападение на объект в Уоррене, штат Мичиган.