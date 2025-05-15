Глава ФБР заявил о предотвращении атаки ИГИЛ на военную базу США в Мичигане

Глава ФБР Кэш Патель заявил о том, что удалось предотвратить планируемую атаку со стороны террористической организации «Исламское государство»* на одну из военных баз в штате Мичиган. В своем сообщении в социальной сети X** он подтвердил, что команда ФБР совместно с партнерами успешно пресекла попытку совершить нападение на объект в Уоррене, штат Мичиган.
По словам Пателя, злоумышленник — Аммар Абдулмажид Мохамед Саид — намеревался устроить массовую стрельбу на территории командования танков, автомобилей и вооружений армии США (TACOM).
Подозреваемого задержали на этой неделе, подчеркнул руководитель ФБР. Детали о ходе расследования и возможных мотивах пока не раскрываются.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил об уничтожении одного из ключевых руководителей террористической организации ИГИЛ на территории Ирака.
*Террористическая организация, запрещена в России.
** Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.