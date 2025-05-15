Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ФБР заявил о предотвращении атаки ИГИЛ на военную базу США в Мичигане

Детали о ходе расследования и возможных мотивах пока не раскрываются.

Источник: Аргументы и факты

Глава ФБР Кэш Патель заявил о том, что удалось предотвратить планируемую атаку со стороны террористической организации «Исламское государство»* на одну из военных баз в штате Мичиган. В своем сообщении в социальной сети X** он подтвердил, что команда ФБР совместно с партнерами успешно пресекла попытку совершить нападение на объект в Уоррене, штат Мичиган.

По словам Пателя, злоумышленник — Аммар Абдулмажид Мохамед Саид — намеревался устроить массовую стрельбу на территории командования танков, автомобилей и вооружений армии США (TACOM).

Подозреваемого задержали на этой неделе, подчеркнул руководитель ФБР. Детали о ходе расследования и возможных мотивах пока не раскрываются.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил об уничтожении одного из ключевых руководителей террористической организации ИГИЛ на территории Ирака.

*Террористическая организация, запрещена в России.

** Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.