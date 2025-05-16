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Минимум 13 человек пострадали из-за наезда авто перед матчем в Испании

Не менее 13 человек пострадали при наезде машины перед футбольным матчем в Испании.

Источник: Комсомольская правда

В результате наезда автомобиля перед матчем «Эспаньол» — «Барселона» в Испании пострадали не менее 13 человек. Об этом пишет региональная служба по оказанию медицинской помощи в соцсети X.

Согласно данным каталонской полиции, девять человек получили незначительные повреждения в результате происшествия, случившегося вблизи стадиона «Эспаньол».

«Ситуация находится под контролем и ни в коем случае не представляет опасности для людей, находящихся на спортивном объекте», — заверили там.

Представители службы также пояснили, что водитель автомобиля уже задержана.

Ранее во время филиппинского культурного фестиваля Дня Лапу-Лапу в Ванкувере произошла трагедия: при наезде машины на пешеходов впогибло девять человек, включая ребенка. При этом были и другие пострадавшие.