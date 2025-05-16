Кассация отклонила иск Крида к Мизулиной о защите чести

Поводом для обращения в суд послужило высказывание Мизулиной во время прямой трансляции XII Международного форума безопасного интернета на платформе «VK Видео», где она назвала исполнителя «главным скамером страны». Крид расценил это утверждение как порочащее его репутацию, поскольку термин «скамер» ассоциируется с мошенничеством и, по его мнению, носит оскорбительный характер. Широкое распространение видеозаписи с данным высказыванием, по утверждению истца, нанесло ущерб его имиджу как блогера и музыканта.