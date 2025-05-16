Могилевчанин совершил покушение на убийство участкового при исполнении

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве участковый инспектор милиции выбыл на сообщение о семейно-бытовом конфликте. По адресу находился агрессивно настроенный 61-летний мужчина, который внезапно достал из кармана нож и нанес стражу порядка удар в область живота, причинив тяжкие телесные повреждения. Раненый сотрудник попытался догнать злоумышленника, однако тот скрылся на машине, вооруженный ножом. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.