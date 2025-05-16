Житель Белгорода сядет в тюрьму за планы отравить бойцов СВО

Житель Белгорода отправится в тюрьму.
Житель Белгородской области приговорен к 16 годам тюрьмы за госизмену и подготовку диверсий. В частности, он планировал отравить питание для бойцов СВО. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Белгородской области, уточнив, что соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд в Москве.
«2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя Юрия Ярошенко. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ярошенко к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима, ограничению свободы на 1 год, штрафу», — говорится в сообщении прокуратуры, слова приводит ТАСС.
В ходе следствия было установлено, что Ярошенко с января по март 2024 года вышел на связь с представителями запрещенной в РФ террористической организации и сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. По собственной инициативе он передавал иностранным кураторам сведения о местах дислокации российских систем ПВО и перемещениях военнослужащих.
По данным прокуратуры, мужчина также планировал совершить теракт против российских военнослужащих с помощью подрыва гранаты и отравить продукты питания, предназначенные для отправки в зону СВО. Его преступная деятельность находилась под контролем правоохранительных органов и была пресечена на этапе подготовки.