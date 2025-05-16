Житель Белгорода сядет в тюрьму за планы отравить бойцов СВО

В ходе следствия было установлено, что Ярошенко с января по март 2024 года вышел на связь с представителями запрещенной в РФ террористической организации и сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. По собственной инициативе он передавал иностранным кураторам сведения о местах дислокации российских систем ПВО и перемещениях военнослужащих.