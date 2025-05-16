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В Словакии мужчину с флагом Украины обвинили в подстрекательстве к убийству

Украинец, держа в руках топор, заявил, что в гроб премьер-министра страны Роберта Фицо «забит последний гвоздь».

Словацкие правоохранительные органы возбудили уголовное дело против гражданина, устроившего провокацию с украинским флагом и топором.

Как сообщил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, подозреваемый публично заявил о «последнем гвозде в гробу» премьер-министра Роберта Фицо, что квалифицировано как подстрекательство.

На своей официальной странице в Facebook* глава МВД подчеркнул принцип неотвратимости наказания за разжигание ненависти. Он привел в пример аналогичное обвинение, предъявленное другому фигуранту, продемонстрировав последовательность действий полиции в подобных случаях.

Данный инцидент стал очередным свидетельством жесткой позиции словацких властей в отношении экстремистских проявлений. Министр отметил, что подобные действия правоохранительных органов подтверждают их готовность оперативно реагировать на угрозы общественной безопасности.

Ранее британская прокуратура выдвинула обвинения против 21-летнего гражданина Украины, Романа Лавриновича, в связи с попытками совершить поджог.

*Социальная сеть запрещена на территории Российской Федерации как экстремистская организация.