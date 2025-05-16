СК завел на жителя Камчатки дело за реабилитацию нацизма

В управлении ФСБ России по Камчатскому краю РИА Новости сообщили, что следователи провели специальную лингвистическую экспертизу, целью которой стало подтверждение факта совершения преступления. После того, как было озвучены ее итоги, сомнений не осталось: обвиняемый в преступлении житель Камчатки дал положительную оценку убийства евреев нацистами во время Второй мировой войны. Меру наказания для него теперь определит суд.