СК завел на жителя Камчатки дело за реабилитацию нацизма

На Камчатке сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело на местного жителя. Причиной стали его высказывания, в которых присутствовала реабилитация нацизма. Информацией об этом поделилась пресс-служба ведомства.
Как пояснили в Следкоме, уголовное дело было возбуждено по пункту «В» части 2 статьи 354.1 УК РФ.
«В период с декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина разместил в одном из мессенджеров комментарии, содержащие положительную оценку насильственных действий, признанных приговором Международного военного трибунала преступлением против человечности», — сообщает ведомство.
В управлении ФСБ России по Камчатскому краю РИА Новости сообщили, что следователи провели специальную лингвистическую экспертизу, целью которой стало подтверждение факта совершения преступления. После того, как было озвучены ее итоги, сомнений не осталось: обвиняемый в преступлении житель Камчатки дал положительную оценку убийства евреев нацистами во время Второй мировой войны. Меру наказания для него теперь определит суд.
Ранее KP.RU сообщал, что жителя Томска обвинили в реабилитации нацизма. Мужчина не стал отпираться и признался, что опубликован в интернете запрещенную информацию.
По этой же статье осудили и срезавшего Знамена Победы жителя Дагестана. Местный житель сорвал красные флаги, висевшие на главных улицах села.
Процесс по делу о реабилитации нацизма стартовал и в Верховном суде Татарстана. Здесь на этом попался 18-летний житель Казани — по версии следствия, он оставлял в интернете комментарии, в которых одобрял и поддерживал нацистскую идеологию. Обвиняемому грозит реальное лишение свободы сроком до 5 лет.