В Ангарске двух мошенников осудят за фиктивную продажу авто на 20 млн

С декабря 2020 по апрель 2023 года мошенники, находясь во Владивостоке, размещали в интернете липовые объявления о продаже машин. Они обещали клиентам «любые авто из-за границы по низкой цене». Когда покупатели откликались, аферисты связывались с ними через мессенджеры, высылали поддельные договоры и реквизиты подконтрольных счетов. После перевода денег они исчезали, а добычу делили между собой.