В Ангарске двух мошенников осудят за фиктивную продажу авто на 20 млн

В Иркутской области завершили расследование уголовного дела против двух мужчин, обвиняемых в крупном мошенничестве. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, преступники действовали как организованная группа, прикрываясь продажей автомобилей.
— Трое жителей Приморского края (один из них проходит по отдельному делу — Ред.) создали преступную группу. Они нанимали ничего не подозревающих людей как подставных «региональных представителей» компаний, заключали с ними фальшивые агентские договоры и открывали на их имена банковские счета, — сообщают в пресс-службе ведомства.
С декабря 2020 по апрель 2023 года мошенники, находясь во Владивостоке, размещали в интернете липовые объявления о продаже машин. Они обещали клиентам «любые авто из-за границы по низкой цене». Когда покупатели откликались, аферисты связывались с ними через мессенджеры, высылали поддельные договоры и реквизиты подконтрольных счетов. После перевода денег они исчезали, а добычу делили между собой.
Жертвами стали 10 человек из Иркутской и Свердловской областей, Приморского края, Якутии и Ямало-Ненецкого округа. Общий ущерб превысил 20 млн рублей.
У одного из обвиняемых арестовали семь миллионов рублей на счетах, а также земельные участки и постройки на сумму свыше 21 млн. Дело уже передано в Ангарский городской суд для рассмотрения. Теперь мошенникам предстоит ответить за свои действия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники за полгода украли у жительницы Иркутска 30 миллионов рублей.