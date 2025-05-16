Экс-руководитель Росимущества Приморья обвиняется в создании ОПГ: ущерб бюджету превысил 60 млн

«Обвинительное заключение утверждено по фактам создания преступного сообщества, многомиллионных взяток и мошенничества. Все участники группы будут отвечать за содеянное в соответствии с тяжестью своих ролей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Следствие установило, что с июля 2021 по март 2023 года организованная группа под руководством жителя Владивостока похищала имущество, находившееся под управлением Росимущества, для последующей перепродажи. По данным правоохранителей, экс-глава ведомства и его подчиненный систематически получали денежные вознаграждения за «прикрытие» незаконной деятельности.
Общий ущерб государству превысил 60 млн рублей. В рамках мер обеспечения по делу арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 600 млн рублей. После завершения процессуальных процедур материалы направят во Фрунзенский районный суд Владивостока.
Расследование проведено совместно УЭБиПК УМВД и УФСБ России по Приморскому краю.
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