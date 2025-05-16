Экс-руководитель Росимущества Приморья обвиняется в создании ОПГ: ущерб бюджету превысил 60 млн

Следствие установило, что с июля 2021 по март 2023 года организованная группа под руководством жителя Владивостока похищала имущество, находившееся под управлением Росимущества, для последующей перепродажи. По данным правоохранителей, экс-глава ведомства и его подчиненный систематически получали денежные вознаграждения за «прикрытие» незаконной деятельности.