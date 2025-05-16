Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-руководитель Росимущества Приморья обвиняется в создании ОПГ: ущерб бюджету превысил 60 млн

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая, ФедералПресс. Прокуратура Приморского края передала в суд уголовное дело, связанное с хищением государственного имущества, коррупционными схемами и незаконным оборотом немаркированных товаров. Фигурантами стали семь человек, включая бывшего руководителя территориального управления Росимущества Дениса Горовчука.

Источник: Freepik

«Обвинительное заключение утверждено по фактам создания преступного сообщества, многомиллионных взяток и мошенничества. Все участники группы будут отвечать за содеянное в соответствии с тяжестью своих ролей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Следствие установило, что с июля 2021 по март 2023 года организованная группа под руководством жителя Владивостока похищала имущество, находившееся под управлением Росимущества, для последующей перепродажи. По данным правоохранителей, экс-глава ведомства и его подчиненный систематически получали денежные вознаграждения за «прикрытие» незаконной деятельности.

Общий ущерб государству превысил 60 млн рублей. В рамках мер обеспечения по делу арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 600 млн рублей. После завершения процессуальных процедур материалы направят во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Расследование проведено совместно УЭБиПК УМВД и УФСБ России по Приморскому краю.

Напомним, стали известны новые подробности в деле «крабового короля». В суде озвучены причины громкого заказного убийства предпринимателя.